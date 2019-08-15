Проблемы переработки пластика обсудят на фестивале изобретателей в Москве
Переработка пластика станет одной из тем фестиваля изобретателей Maker Faire Moscow.
Данная встреча пройдет в парке Горького 7 и 8 сентября.
— Одной из ключевых площадок фестиваля станет лаборатория переработки пластика. «Мейкеры» собрали доступные технологии и способы превращения использованного пластика в новые изделия, — цитирует агентство городских новостей «Москва» организаторов.
Программа фестиваля построена вокруг вопросов окружающей среды.
На этом фестивале будут изобретатели, локальные производители и стартапы, инженеры и многие другие горожане, которых объединяет желание создавать вещи своими руками. Мероприятие проводится два дня с 11:00 до 19:00.
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