Культовая комедия «Полицейская академия» отметит свой 35-й день рождения

Над этим фильмом ухохатывалось не одно поколение. Культовая комедия поразила когда-то россиян, а потом стала привычной и неизменно очень ожидаемой и любимой. К юбилею картины-легенды ТНТ4 покажет все ее части, посвятив этому две недели!

С 20 августа (23:00) на канале начнется показ этого комедийного «священнодействия». Как говорят на ТНТ4, кто не смеялся над приключениями Махоуни, у того не было детства, а кто не переживал, сдаст ли Хайтауэр на права, у того нет сердца. А кто не переживал за отношения Тэклберри с огнестрельным оружием, как за свои, тот не видел настоящей любви! Ну а если вам ничего не говорят эти фамилии, пора исправить ситуацию!

Конечно, страж закона просто обязан быть серьезным, ассоциироваться с силой, законом и порядком. Однако культовый фильм о полицейских — это именно комедия, порой — комедия абсурда. Фильм стал популярен еще в 1980-х, был хитом видеопроката в 1990-х, смешил в миллениум, а теперь в Голливуде готовят новую его часть, которую анонсировал в своем «Твиттер» актер Стив Гуттенберг (тот самый сержант Махоуни). Все говорит об очевидном: «Полицейской академии» много не бывает. ТНТ4 говорит об этом же в новом проморолике.

Президент США Билл Клинтон признавался, что, когда у него плохое настроение, он пересматривает «Полицейскую академию». Его полюбили серьезные немцы, ну а россияне сметали с прилавков кассеты с фильмом и собирались компаниями, чтобы его посмотреть. Секрет без преувеличения мировой популярности сериала — в понятных на любом языке шутках, которые даже при переводе расходились на цитаты. Благодаря народной любви российских зрителей седьмая часть саги стала первым зарубежным фильмом, который разрешили снять на трех площадках: Красной площади, в Московском метро на станции «Новослободская» и на фоне здания российского Белого дома.

Смотрите 7 фильмов за две недели с 20 августа в 23:00 (со вторника по пятницу).