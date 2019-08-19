Московский планетарий открыл набор детей в астрономический кружок
Московский планетарий открыл набор детей в астрономический кружок. Занятия начнутся осенью, сообщает пресс-служба Московского планетария.
— Астрономический кружок Московского планетария работает с 1934 года. Многие его выпускники сегодня являются ведущими учеными, чьи имена известны во всем мире, — рассказали в пресс-службе.
У планетария есть уникальное как для столицы, так и для страны в целом оборудование. Оно является легким в использовании, что позволяет изучать звездное небо детям. Ученики планетария получают целый багаж знаний, благодаря которым регулярно участвуют и побеждают в городских и региональных олимпиадах по астрономии.
Отмечается, что лекции для старших курсов кружка читают профессора МГУ. Занятия проводятся в Большом звездном зале, в обсерватории и на астрономической площадке. Помимо этого, в рамках секции планируются выездные наблюдения, экспедиции в обсерватории России, встречи с космонавтами и крупными учеными.
Занятия для школьников бесплатны, а зачисление на первый курс проводится для учащихся 6–7 классов. Узнать подробности можно на официальном сайте Московского планетария.
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