Стало известно, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание
Ученики второго и третьего классов должны тратить на выполнение домашнего задания не более полутора часов. Об этом рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии нового учебного года.
Чем старше становится ребенок, тем больше времени ему необходимо на самоподготовку. В четвертом и пятом классах на домашнее задание следует тратить около двух часов. Дети, обучающиеся в шестом, седьмом и восьмом классах, должны делать уроки за 2,5 часа.
Ученики 9–11 классов должны выполнять домашнее задание не более 3,5 часа.
В ведомстве посоветовали начинать делать уроки в 15:00–16:00. Кроме того, следует делать небольшие перерывы и физкультурные минутки, пишет ТАСС.
Читайте также: Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных телефонов в школах