Слово «фейк» проникло во все сферы нашей жизни...

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации, как отличить в Интернете настоящие отзывы на товары и услуги от специально написанных по заказу соответствующей компании.

А депутаты Государственной думы, в свою очередь, проведут консультации со специалистами по теме фейковых новостей в интернет-агрегаторах.

Это слово — «фейк» — незаметно проникло едва ли не во все сферы нашей жизни: от самых простых бытовых вещей до высокой политики. Иногда по этому поводу даже чувствуешь раздражение. Ведь, по большому счету, ничего уникального в этой проблеме нет.

Обман, подделки, суррогаты, лживые слухи, подтасовки, контрафакт, жульничество, пересуды сопровождают людей всю историю. Иногда кажется, что в человеческой природе есть качество, которое делает людей крайне уязвимыми для лжи во всех ее проявлениях и заглушает голос разума, подсказывающего, что не помешало бы проверить факты, прежде чем как в омут с головой кидаться в авантюру, присоединяться к распространению шепотков уровня достоверности «одна соседка рассказала» или безоглядно доверять незнакомому человеку с располагающей улыбкой.

Так в чем же разница между этими привычными нам всем фальшивками или фейками, о которых так много говорят в последнее время? И есть ли она, эта разница?

Ответ: и нет, и да.

От фейков не спрятаться Фото: pixabay.com

Нет, потому что по существу это все те же столь хорошо знакомые всем ложь, мошенничество и фальсификаты. Они практически не отличаются от тех, на которые люди покупались и пятьдесят лет назад, и пятьсот, и даже пять тысяч.

И да, потому что изменения все-таки имеют место. Вот только касаются они не столько качества, сколько количества — масштабов фальшивок. И именно с этим связано нынешнее восприятие фейков как очень серьезной проблемы, требующей внимания на самом высоком уровне.

Современный мир с его технологиями действительно вывел проблему на новый виток. Там, где раньше желаемой ложью относительно легко охватывались отдельные люди, для десятков и сотен человек требовались уже определенные усилия, для тысяч — очень серьезные ресурсы и эффективная организация, а дальше задача становилась прямо-таки неподъемной, теперь все решается быстро и просто. Пара часов работы пишущего специалиста (журналиста или копирайтера), несколько кликов мышкой, относительно небольшая сумма денег — и у тебя прямой доступ к десяткам и сотням тысяч, а то и миллионам людей. Причем не абы каких, а именно тех, которых ты сам выбрал по интересующим тебя параметрам — от возраста и места проживания до интересов и состояния здоровья.

А ты уж сам выбирай, что хочешь им скормить: выдуманные «жареные» новости, фальшивку от недобросовестного бизнеса или ложь, которая должна повлиять на общественно-политическую сферу.

Именно это — даже не в разы, а на порядки возросшая потенциальная аудитория фальшивок — как раз кардинально влияет на изменение отношения к ним и общества, и государства. Потому что то, что раньше было по большей части частными проблемами частных людей (например, ставших жертвой обмана со стороны мошеннического бизнеса) и решалось в рамках привычных механизмов, ныне приобретает явственный привкус угрозы общественной безопасности.

Проблема одна — та самая неискоренимая склонность значительной части людей верить обману, не затрудняя себя минимальной проверкой информации, даже в тех случаях, когда все, казалось бы, вопиет о лжи. Так что «Роскачество» может многократно давать гражданам свои рекомендации по распознанию фальшивых отзывов. Политики и общественные деятели могут старательно предупреждать об опасности фейк-ньюс. Правоохранительные структуры могут бесконечно рассказывать о признаках мошенничества и лживой информации.

К сожалению, все эти благие намерения принесут свои плоды только в отношении части людей. А прочие по-прежнему останутся в зоне риска и по малейшему сигналу будут готовы сорваться в магазины скупать гречку, потому что «в Интернете написали, что из-за неурожая цены на нее взлетят в десять раз».

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»