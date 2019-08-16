«Роскачество» рассказало, как не попадаться на «фейковые» отзывы

Эксперты «Роскачества» рассказали потребителям, на что нужно опираться при выборе товаров и услуг, а также как не попадаться на «фейковые» отзывы в Интернете.

Специалисты «Роскачества» не советуют доверять таким комментариям, как «самая лучшая компания», «очень круто все сделали». Такие характеристики выглядят как реклама. Многократные названия компании свидетельствуют о том, что над отзывом поработал копирайтер с целью увеличить продажи.

Настоящий отзыв не должен содержать общих фраз. Часто комментарий переполнен подробными фактами, которые покупатель не может запомнить. Подобных отзывов также стоит избегать. Скорее всего, их пишут сотрудники компании, рассказали на сайте «Роскачества».

Если отзывы можно сгруппировать по датам, между которыми есть большой временной перерыв, то велика вероятность, что они являются проплаченными. Если комментарий начинается с недостатка и потом компания оправдывается якобы «клиентом», то его не стоит считать правдивым.

Специалисты «Роскачества» посоветовали обращать внимание не на эмоции и оценочные характеристики в отзывах, а на детали и факты. Не стоит забывать, что есть категории товаров, которые носят индивидуальный характер, а значит, не могут нравиться всем.

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