Перевозчик попавшего в ДТП в Перми автобуса не допускал серьезных нарушений
Перевозчик рейсового автобуса, въехавшего в бетонное ограждение в Перми, получал только замечания организационного характера. Об этом рассказал начальник департамента дорог и транспорта администрации города Анатолий Путин.
Серьезных происшествий с погибшими или пострадавшими за этим перевозчиком не наблюдалось.
Глава департамента сообщил, что автобус был произведен в 2010 году. При этом информацию о его последнем техобслуживании и техосмотре чиновник не предоставил. Согласно нормативам, пассажирские автобусы должны проходить соответствующие осмотры два раза в год, пишет «Интерфакс».
Напомним, авария в Перми произошла 17 августа. Причиной инцидента считается техническая неисправность транспортного средства перевозчика ООО «Дизель». В салоне находились 59 человек. По последним данным городских властей, 35 человек были госпитализированы, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
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