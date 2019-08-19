Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую

Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный.

Одной из наиболее распространенных причин вызова врачей является высокая температура. Однако следует помнить, что если речь идет о 38 градусах вместе с кашлем и насморком, лучше обратиться в поликлинику к терапевту. Если же температура более высокая, тогда стоит вызывать скорую.

Специалист отметил, что люди не всегда знают, что делать при плохом самочувствии.

— Например, острую боль в животе, сопровождающуюся тошнотой или рвотой, обычно пытаются лечить самостоятельно, что может приводить к более серьезным последствиям. При таких симптомах важен каждый час, нужно срочно обращаться в скорую, — заявил Безымянный.

Также к симптомам, при которых срочно нужно звонить по номеру 103, относятся: потеря сознания, острое нарушение чувствительности какой-то части тела, внезапная острая одышка, боли за грудиной давящего характера, сильное кровотечение из-за травмы или без нее и нарушение ритма сердца.

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