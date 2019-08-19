Гастроэнтеролог перечислил первые признаки гастрита

Минздрав РФ опубликовал данные о том, что за последние пять лет — с 2013 по 2018 год — количество пациентов с гастритом и дуоденитом увеличилось на семь процентов. То есть число заболевших россиян поднялось с 3,8 до 4,1 миллиона. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-гастроэнтерологом, который рассказал о первых признаках недуга и что делать, чтобы не обострять ситуацию.

По мнению доктора медицинских наук Виталия Румянцева, данные экспертов не совсем верны.

— Я считаю, что эта статистика ложная. Да, количество обращений по поводу гастрита выросло. Но это связано с тем, что медицинская помощь стала ближе и доступнее. Большую роль в росте количества пациентов сыграло обнаружение хеликобактериальной инфекции и возможности ее диагностики. Язвенная болезнь — инфекционное заболевание, как и рак желудка, который в 99 процентах случаев обусловлен именно хеликобактериями. Информационная политика тоже имеет определенное значение, и взрослые люди с минимальным набором жалоб, а иногда и просто в плановом порядке, исследуются на хеликобактерии.

По словам Румянцева, предотвратить развитие подобных заболеваний теоретически можно, но на практике достаточно сложно. Инфицирование происходит в детском возрасте от родных и близких. Следовательно, чтобы предупредить болезнь, нужно пролечить взрослое население страны.

— Получается, что на самом деле россиян с гастритом не увеличилось. Хотя возможно, что больных намного больше, чем показывает статистика. Все зависит от человека и его отношения к своему здоровью. Не так давно были проведены исследования в этой области. Выяснилось, что 60–70 процентов жителей России заражено хеликобактериями. То есть соматически они могут быть здоровы, но инфекция в их организмах присутствует. В дальнейшем она прогрессирует и превращается в заболевание, — подчеркнул гастроэнтеролог.

На наличие недуга указывают отрыжка после приема пищи, неприятные ощущения во рту (горечь или кислота), запах, боли и дискомфорт в желудке, быстрое насыщение и повышенное чувство голода. Причем обычно диагностируется не только гастрит, поскольку затрагиваются сразу три органа: пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка. Там возникает некая разлаженность моторики.

Самостоятельная профилактика хеликоинфекции невозможна. Вариант только один — обращение к специалисту. По достижении 16 лет важно провести эрадикацию (уничтожение — прим. «ВМ») бактерий. Больше того, это делается даже тогда, когда человек не страдает заболеванием. По сути, это и является профилактикой.

— По факту заболевания врач подбирает индивидуальную терапию и питание. В случае неудачи, у пациента возникнут жалобы. Если лечение не будет помогать, необходимо попросить доктора назначить другие препараты, — рассказал специалист.

Желательно, чтобы каждый с помощью врачей определил, в каком состоянии его желудочно-кишечный тракт. Если не заниматься этим, заболевание способно вызвать рак желудка.

— Если инфицирование произошло у пятилетнего ребенка, онкология может проявиться к 40–50 годам. Ускорит процесс неправильное питание, — заключил доктор.

Отметим, что, по данным статистики Минздрава, в прошлом году на 100 тысяч россиян гастритом и дуоденитом были больны, в среднем, 2806,8 человека.

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