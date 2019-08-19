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Зампред главы Мосгоризбиркома: Безопасность работы системы дистанционного электронного голосования будет исключительной

Юлия Зименко
• 18:34 • 19 августа 2019
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В понедельник, 19 августа, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал «ВМ», как в столице готовятся к проведению электронного голосования, а также подчеркнул, что безопасность системы электронного голосования будет исключительной.

— Юрий Алексеевич, в этом году в Москве проходит эксперимент — электронное дистанционное голосование по нескольким избирательным округам. Готова ли Москва к нему?

— Эксперимент проводится на основании Федерального закона и Московского городского закона «О проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы». Московская городская избирательная комиссия с учетом рекомендаций Общественной палаты Москвы, с учетом мнения советов депутатов муниципальных образований и непосредственно избирателей определила избирательные округа, в которых будет проводиться эксперимент. Их три. Это избирательный округ № 1 — пять районов Зеленограда: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Десятый округ: три района на северо-востоке Москвы (Бибирево, Лианозово и Северный). И 30 округ: Центральное Чертаново и Южное Чертаново.

На сегодня по этим округам зарегистрировано 16 кандидатов в депутаты Мосгордумы. По пять в первом и десятом избирательных округах и шесть — в округе № 30. Как видите, за каждое депутатское место по этим округам предполагается очень высокая конкуренция.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию проводится впервые. Мы очень заинтересованы в том, чтобы он прошел без всяких сбоев. Ведется очень напряженная работа. На сегодня можно сказать, что в целом специальное программное обеспечение уже готово, у нас есть понимание технологического обеспечения в проведении выборов, то есть программно-аппаратный комплекс избирательных участков практически сформирован.

Более того, уже прошло два тестирования системы, а 21 августа, на этой неделе, пройдет третье тестирование. При этом если первые два проходили в рамках одного участка (люди записывались на этот участок и давали ответы на поставленные вопросы), то 21 августа мы будем тестировать систему по трем участкам.

С 12 до 21 августа каждый желающий, кто проживает на территории этих округов, может зарегистрироваться для участия в тестировании. Причем все избиратели, которые на сегодня зарегистрировались для участия в голосовании, а их порядка 4000, также смогут принять участие в этом тестировании. Плюс те люди, которые дополнительно хотят посмотреть и, надеюсь, принять для себя решение по участию и в основном голосовании дистанционно. Для участия необходимо подать заявление на московском портале госуслуг. Напомню, сроки по регистрации на выборы депутатов Мосгордумы — до 4 сентября включительно.

Вопросы, которые выносятся на тестирование, на мой взгляд, весьма интересны для местных жителей. И, конечно, им интересно будет узнать, как они оценивают ситуацию в целом и какое количество жителей округов поддерживает или не поддерживает их позицию.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию проводится впервые Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

— Получается, некий районный референдум?

— Нет, не совсем. Референдум влечет за собой некие правовые последствия, а это — районный опрос, так правильнее его назвать.

— На каком этапе подготовка к голосованию?

— Готовясь к основным выборам, мы организовали помещения для размещения комиссий дистанционного электронного голосования. Эти помещения своевременно будут оборудованы необходимой техникой. Сформированы и участковые комиссии дистанционного электронного голосования. В соответствии с решением Мосгоризбиркома, в них вошло по 11 человек. Мы рассчитываем, что члены участковых избирательных комиссий смогут сами поучаствовать в тестировании 21 августа и посмотреть, как это будет происходить на участке. Но это не исключает того, что отдельное обучение для всех членов участковых избирательных комиссий Мосгоризбирком совместно с Департаментом информационных технологий Москвы, оператором московского портала госуслуг, будет обеспечено. Чтобы члены участковых комиссий были полностью подготовлены к проведению голосования непосредственно 8 сентября.

— Насколько безопасна система электронного дистанционного голосования?

— Начнем с регистрации для участия в голосовании. Чтобы принять участие в голосовании, нужно быть зарегистрированным по месту жительства на территории соответствующего избирательного округа, нужно обладать активным избирательным правом в этом избирательном округе, а также нужно иметь полную подтвержденную учетную запись на московском портале государственных муниципальных услуг.

— Что значит полная подтвержденная учетная запись?

— Это значит, что житель района помимо всех тех операций, которые он производит для регистрации в личном кабинете, обязательно лично пришел в Многофункциональный центр госуслуг и удостоверил свою личность.

Это нужно не только для выборов. На самом деле, многие москвичи уже обладают такой подтвержденной учетной записью. С ее помощью можно удаленно записаться к врачу, передать показания приборов учета воды и провести многие другие операции. Этот этап связан не только с безопасностью системы, но и с надежной идентификацией избирателя.

Чтобы авторизоваться в личном кабинете в день голосования, жителю, помимо логина и пароля, придется ввести еще один код, который он запросит по СМС. Специальное программное обеспечение отправит код на мобильный телефон избирателя. Его необходимо будет ввести в отдельное поле, тем самым подтвердив свою личность.

В последнее время стали появляться какие-то абсурдные заявления, что житель передаст кому-нибудь свой пароль, логин и телефон… Давайте не будем доводить все до абсурда. Это то же самое, что предположить, что кто-то может на обычном участке проголосовать по чужому паспорту.

И — немаловажный аспект — работа с бюллетенями. Программное обеспечение построено таким образом, что после запроса бюллетеня происходит разрыв личности пользователя и тех операций, которые он будет реализовывать со своего электронного устройства. То есть он полностью анонимен. Бюллетень заполняется анонимно и обрабатывается в системе блокчейн. И это напрямую связано с безопасностью. Транзакции в системе блокчейн будут доступными для наблюдателей, они будут видеть процесс, что называется, изнутри. Будут видеть непрерывность блоков в цепочке, будут видеть, что никакую информацию добавить нельзя, изменить или скорректировать волеизъявление гражданина нельзя.

Бюллетень заполняется анонимно и обрабатывается в системе блокчейн Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Более того, мы сейчас решаем еще одну задачу. Хотим, чтобы избиратель мог удостовериться, что его голос был правильно учтен. После завершения голосования он сможет сохранить соответствующий код, используя который после расшифровки бюллетеней он сможет удостовериться, что голос отдан такому-то кандидату. Такая система защиты информации существует, уже реализована и обеспечит все требования к тайне голосования.

Еще одним нашим запросом была надежность системы. Серверы, обрабатывающие информацию, будут расположены в центре обработки данных. Это центр, который обеспечивает работу портала государственных муниципальных услуг. А также ряд серверов будет находиться в Мосгоризбиркоме. Именно на них будет проводиться анонимизация избирателей. Поэтому доступ к серверам будет ограничен. Мы считаем, что безопасность работы системы будет исключительной.

— Введение дистанционного электронного голосования означает, что подсчет результатов будет более быстрым?

— Безусловно. Еще одной из форм защиты информации будет следующий алгоритм работы с ключами: до начала голосования ключ расшифровки информации будет разделен на семь частей. Эти ключи получат участники проведения избирательного процесса и контроля за ним. Решение, кто именно получит части ключа, будет принято в ближайшее время Мосгоризбиркомом. После завершения голосования эти семь частей соберут вместе. С их использованием можно будет приступить к расшифровке поданных голосов.

Мы рассчитываем, что расшифровка голосов может занять до часа времени. После расшифровки по команде председателя УИК автоматически сформируется увеличенная копия протокола участковой избирательной комиссии. После того как члены комиссии рассмотрят поступавшие в течение дня обращения, в увеличенную форму протокола внесут данные о количестве поступивших и рассмотренных обращений и жалоб. И протокол может быть выведен на печать. После его подписания, раздачи копий этого протокола наблюдателям и членам избирательной комиссии протокол будет направлен в территориальную избирательную комиссию. Его данные будут внесены в систему ГАС-выборы. Каких-то сложностей мы не видим. На всю процедуру потребуется буквально несколько часов.

— Общество активно обсуждает электронное голосование, в частности волнуется, что имеется возможность взлома…

— Это невозможно. Мы проводили тестирование. Например, у нас при проведении первого тестирования был небольшой технический сбой, который никак не повлиял на возможность волеизъявления избирателей. Избиратели продолжали голосовать. Просто нам потребовалось немного больше времени на подведение итогов голосования.

При втором тестировании вообще никаких сбоев не было.

Что касается взлома — специально были опубликованы сценарии возможного вмешательства в работу системы. Эксперты, специалисты в области IT-технологий могли все перепроверить на практике. Но каких-то критических вопросов, которые бы мешали системе, в результате тестирования не было. Предложения и замечания, направленные на улучшение работы, конечно, поступали, их рассматривает специальная техническая рабочая группа, созданная по инициативе Общественного штаба по наблюдению за выборами. Подчеркну, каких-то критических моментов, которые могли бы отрицательно сказаться на работе системы в день голосования, выявлено не было.

Тестирование системы электронного голосования Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

— Знаете, мы постоянно слышим в новостях, что российские хакеры повлияли на результаты голосования в других странах. К этим заявлениям можно относиться по-разному. Не боимся ли мы иностранного вмешательства в день выборов?

— Нет. Мы не боимся никакого вмешательства. Мы готовимся к любому раскладу и будем стараться сделать так, чтобы ничьи действия не могли помешать выбору москвичей.

— Для нас переход на цифровое дистанционное голосование — эволюционный скачок. Если этот эксперимент будет удачным, вероятно, что в обозримом будущем выборы могут и вовсе перевести на удаленный формат?

— Эксперименты для того и проводятся, чтобы двигаться вперед. Мы очень рассчитываем на удачный исход эксперимента, на его положительную оценку со стороны избирателей и кандидатов в депутаты, всего экспертного сообщества. И, конечно, хотели бы, чтобы у всего этого эксперимента была перспектива на последующих выборах.

Важный момент. Кандидаты в депутаты по этим округам принимали участие и в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами, где рассматривался вопрос организации дистанционного электронного голосования, принимали участие в заседании технической рабочей группы по подготовке и проведению выборов. На те вопросы, которые у них были, мы дали исчерпывающие ответы.

— Существует некий уровень качества проведения выборов в Москве. Идут трансляции, все открыто, Оперативный штаб реагирует на все заявления граждан. В этом году мы удержим этот высокий уровень?

— У нас будет видеонаблюдение на участках. В том числе на участках дистанционного электронного голосования. То есть помимо тех, кто будет находиться на участке, помимо тех, кто будет находиться в Оперативном штабе, помимо тех, кто будет иметь возможность наблюдать за процессами в системе обработки данных, каждый желающий сможет в Интернете набрать номер нужного ему участка (а номера участков простые — 5001, 5002, 5003) и посмотреть, что происходит, как работают члены комиссии — перед началом голосования, в ходе голосования и при подведении итогов. Да, мы обеспечим открытый и прозрачный процесс голосования и подсчета голосов.

Читайте также: Выборы в Мосгордуму будут конкурентными

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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