Один человек пострадал при пожаре в поселении Первомайское
Один человек пострадал в результате возгорания бытового газа в поселении Первомайское.
Инцидент произошел в коттеджном поселке Капитолий. Рабочий производил заправку подземной емкости бытовым газом. В результате возникло возгорание. Пострадавший обратился за помощью к врачам.
ТАО, поселение Первомайское,коттеджный поселок Капитолий.
Рабочий производивший заправку подземной ёмкости бытовым газом обратился к наряду скорой помощи.
Для ликвидации пожара были привлечены 4 ед. техники (15 человек личного состава).— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) August 19, 2019
Для ликвидации пожара были привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В настоящее время интенсивность горения газгольдера снизилась, сообщили в Twitter МЧС России по городу Москве.
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