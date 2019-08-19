Взломать систему электронного голосования никому не удалось

Французский криптограф Пьеррик Годри, указавший на недочеты в системе электронного голосования, получит вознаграждение в размере миллиона рублей из фонда, предназначавшегося для премирования взломавших систему хакеров. Об этом сообщили на заседании технической рабочей группы по электронному голосованию.

Премиальный фонд составляет два миллиона рублей. По словам заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Артема Костырко, взломать систему никому, в том числе и французскому специалисту, не удалось. Тем не менее, поскольку Пьеррик Годри указал на слабое место системы и привлек внимание к ее тестированию, он получит вознаграждение миллион рублей при условии, что в ходе очередного тестирования 21 августа никому не удастся ее взломать.

Судьбу второго миллиона решит рабочая группа. Вероятно, его разделят между другими участниками тестирования системы, высказавшими ценные советы и замечания касательно информационной безопасности голосования.

Третье тестирование системы электронного голосования пройдет 21 августа. В нем примут участие три тысячи избирателей, зарегистрированных в трех округах. Москвичи будут решать вопросы развития своих районов.

Предыдущее тестирование системы прошло успешно.

— Все задачи, которые перед нами стояли, были выполнены. Перерывов и сбоев в функционировании системы не было. Что касается замечаний избирателей — да, мы получили обратную связь и будем на ней работать, — сообщил Артем Костырко.

По прогнозам, электронным голосованием на выборах в Мосгордуму 8 сентября смогут воспользоваться порядка 3 процентов от общего числа проголосовавших. К слову, это на 1 процент больше, чем во время экспериментального электронного голосования в Эстонии.

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