Сергей Собянин: Создали пешеходную улицу

19 августа мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Школьной улице в Центральном округе столицы, где сейчас проходит благоустройство. Основная часть работ завершена.

Комплексное благоустройство Школьной улицы в Таганском районе практически завершено.

По словам главы города, новая пешеходная зона на этой улице появится как раз накануне Дня знаний.

— Уникальный, полностью сохранившийся уголок двухэтажной Москвы XIX века станет прекрасным городским пространством для отдыха москвичей и реализации культурных проектов, — отметил Сергей Собянин.

Длина Школьной улицы — около 800 метров. Она соединяет улицы Добровольческую и Рогожский Вал. К слову, изначально она называлась Тележной — в XVI–XVII веках, после сменила название на 1-я Рогожская улица.

— Свое нынешнее название Школьная улица получила в 1923 году, — рассказали в пресс-службе мэрии Москвы. — Оно не было связано с конкретной школой и имело скорее культурно-просветительское значение.

Вся улица — настоящее произведение искусства, уникальное место, в котором собраны различные знаковые объекты. Так, например, дома № 12–48 являются памятником истории и культуры федерального значения «Ансамбль Рогожской ямской слободы». В 1980-е годы Школьную улицу даже хотели превратить во второй старый Арбат. Тогда там прямо посреди проезжей части были установлены фонари и прекращено сквозное движение.

— Однако проект так и не был завершен, на улицу можно было заехать и оставить машину, — отметили в мэрии столицы.

В итоге место стало улицейпарковкой и использовалось нерационально. Это уникальное городское пространство, которое сохранило неповторимый колорит деловой малоэтажной Москвы, явно заслуживало большего внимания.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что работы по комплексному благоустройству Школьной улицы и прилегающих к ней территорий были начаты в мае 2019 года. Когда они полностью закончатся, территория станет пешеходной.

— Движение автотранспорта по ней будет запрещено, — подчеркнули в мэрии.

Пешеходную часть выложат белой гранитной плиткой. При этом рабочие сохранят и музеефицируют фрагменты брусчатки XIX века.

На сегодняшний день на улице уже установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек, урн и другие малые архитектурные формы.

Все воздушные провода были убраны под землю, в специальную кабельную канализацию. Это, безусловно, делает улицу более привлекательной и аккуратной.

Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту фасадов 53 домов и промывка фасадов 29 зданий.

Кроме Школьной улицы, проводится благоустройство и прилегающих к ней дорог. Так, обновятся Большая и Малая Андроньевские улицы, которые пересекают Школьную, а также сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожский Вал — он расположен у входа на станцию метро «Площадь Ильича».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во дворах должны быть заменены покрытия, отремонтированы детские и спортивные площадки, установлено новое оборудование и опоры наружного освещения.

— В рамках озеленения на Школьной улице и прилегающих территориях уложили 4,6 тысячи квадратных метров газонов, — добавили в мэрии.

Осенью этого года, отметили в пресс-службе, планируется высадить 30 деревьев, а весной следующего года — 119 кустарников.

В ближайшие недели рабочие закончат благоустройство сквера возле метро и прилегающих дворов.

Добавим, что пешеходная Школьная улица призвана стать новой точкой притяжения горожан, такой же популярной, как знаменитые Камергерский и Столешников переулки, а также Арбат или Никольская улица в центре столицы.

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