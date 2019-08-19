Сергей Собянин рассказал, какое оборудование появится в столичных поликлиниках
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью «Вечерней Москве», какое оборудование появится в столичных поликлиниках в рамках модернизации.
Глава города объяснил, что томографы и рентгеновские аппараты, которые сейчас работают в городских больницах и поликлиниках, в основном появились там в 2011–2012 годах. В век стремительно развивающихся технологий они быстро устаревают. В связи с этим планируется внедрить во взрослых поликлиниках единый стандарт оснащения аппаратами лучевой диагностики.
— В каждом головном здании взрослых поликлиник мы планируем установить магнитно-резонансный и компьютерный томографы, маммограф, несколько рентгеновских аппаратов и денситометр, который позволяет выявить патологию костной ткани, — уточнил мэр Москвы.
Помимо этого, он рассказал, что рентгеновские аппараты и маммографы появятся и в филиалах взрослых поликлиник. Самые распространенные исследования можно будет пройти недалеко от места жительства.
Собянин объяснил, что по этому поводу поступало много просьб от москвичей, которым было неудобно ездить в головные поликлиники. Мэр Москвы заявил, что в рамках модернизации эти просьбы будут учтены «по максимуму».
Ранее сообщалось, что Собянин поручил внедрить искусственный интеллект в процесс диагностики онкозаболеваний.
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