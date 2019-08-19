Эксперт объяснил, как повлияют новые стандарты строительства на стоимость жилья

Отдельные положения стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем, ДОМ.РФ и КБ «Стрелка», могут сделать обязательным к исполнению строительство жилых домов не выше девяти этажей.

ДЕТАЛИ

По сообщению представителей министерства, этот стандарт призван обеспечить комфортную застройку в России. Согласно сообщению, подходящая для жизни среда предполагает застройку до 9 этажей, размер дворов — до 60 метров.

Отмечается, что жилые строения сегодня могут достигать 28 этажей. В результате дворы получают пропорции, прямо противоположные комфортным для человека: их размеры превышают 100 метров, хотя так быть не должно.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как связана этажность дома с комфортом жильцов и сможет ли такое решение привести к росту уровня приобретаемой недвижимости.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Архитектор-урбанист Варвара Лымарь считает, что ограничение высоты застройки возможно без принятия отдельных документов на уровне Российской Федерации. Их можно просто прописать в правилах землепользования и застройки, которые по всей стране применяются для всех муниципальных образований.

— Ограничение застройки действительно уменьшит масштабность дворов, которые становятся от этого более комфортными, просматриваемыми, исчезает впечатление гигантского пустыря между домами. И в девятиэтажном доме количество квартир гораздо меньше, чем в высотном, соответственно, жильцам будет проще кооперироваться и принимать решения, решать вопросы, касающиеся жилья, — пояснила Лымарь.

По ее словам, самый главный минус — это однотипная высотность, которая будет портить облик мегаполиса. В контексте застройки большого города лучше делать акценты.

— Надо отметить, что высокая этажность дает большую плотность населения. Если ввести ограничение с нынешними нормами по инсоляции и пожарной безопасности, город станет больше по территории. Это может привести к транспортным проблемам, — считает архитектор.

Поэтому уменьшение этажности — идея сама по себе неплохая, но ее реализация связана с большим количеством рисков, особенно для городов-миллионников.

— За рубежом принята малоэтажная высокоплотная застройка, расстояние между зданиями достаточно маленькое. В мире считается, что высокая плотность застройки — это, скорее, хорошо, чем плохо. Открывается большее количество магазинов — это дает инфраструктурный бонус в виде пешеходной доступности разного рода услуг, — рассказала собеседник «ВМ».

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Главный редактор «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин заявил, что новые стандарты касаются освоения территорий, которые находятся за пределами региональных центров.

— В среднем по стране большая часть домов и так в высоту девять этажей. Никакого изобретения в этом нет. В центрах городов все равно действовать эта норма не будет, так как там высотное строительство оправдано. Поэтому я считаю, что эти нормы никак не отразятся на стоимости квадратных метров жилья. Данная инициатива касается определенных земель и не факт, что затронет всех застройщиков, — сказал Бушухин.

Москва — это растущий город небоскребов, пояснил эксперт. Сейчас возводят около 50 домов в районе ста метров высотой. Через несколько лет скайлайн (с англ. «очертания на фоне неба» — линия города, урбанистическая панорама или вид на мегаполис со стороны — прим. «ВМ») Москвы изменится до неузнаваемости.

— Нет в высотном строительстве ничего плохого. Посмотрите, как развивается Екатеринбург благодаря возведению высоток. И «Москва-Сити» стала главной точкой для селфи. Высотное строительство — рациональное использование земель города, — считает эксперт.

Предложение Минстроя касается периферии, окраин городов, где вполне уместно с точки зрения коммерческой выгоды строить невысокие дома, подчеркнул специалист.

— Поверьте, никто в центре не будет возводить девятиэтажки, если можно построить 50-этажный небоскреб. Можно вернуться к советскому подходу с разграничением районов на спальные и промышленные. Да, вы будете видеть детей в своем дворе из окна, но вам будет страшно за пределы родного района выйти. В любом случае, помимо федеральных законов, есть и местные для каждого муниципалитета, и они сами свою повестку формируют, — сказал собеседник «ВМ».

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