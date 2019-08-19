Т-72Б3: высокоманевренный и технологичный хищник

Основной танк Сухопутных войск Российской Федерации Т-72Б3 — это сплав мощного комплекса вооружения, современной системы управления огнем и надежной защиты.

Танки Т-72Б3 — модернизированная, кардинально обновленная версия надежно показавшего себя в войнах современности Т-72Б. Российские танкисты, из года в год занимающие первые места в конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, выступают именно на Т-72Б3М. Боевая машина отлично показывает себя на всех этапах соревнований: и в стрельбе, и при скоростном преодолении препятствий. Конечно, танки созданы не для игр, а для войн. Но сами военные считают соревнования АрМИ одним из этапов боевой подготовки. А к реальному бою Т-72Б3 подготовлены отлично. Отличительными особенностями модернизированных танков Т-72Б3 в сравнении с предыдущими модификациями являются более мощный двигатель, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления.

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Т-72Б3 вооружен новым 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А46М-5, которое позволяет применять новые подкалиберные снаряды повышенной бронепробиваемости «Свинец-1» и «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Современный цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность. Теперь танкисты не только быстрее обнаруживают цели, рассчитывают параметры выстрела, но и быстрее стреляют.

Модернизация коснулась и защиты корпуса. Комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт» и навесными решетчатыми экранами.

На танки Т-72Б3 стали устанавливать двигатели В-92С2Ф (мощностью 1130 л. с. вместо прежнего «движка» на 840 л. с.) в комплекте с автоматизированной коробкой переключения передач. Еще одно новшество: боевая машина «переобулась» на гусеничные траки с параллельным шарниром, что позволило улучшить эксплуатационные характеристики и увеличить ресурс.

Нас не догонят

Т-72Б3 — сплав всего лучшего, что сегодня есть в современном танкостроении. Боевые качества выгодно отличают его в сравнении с зарубежными танками. Главное еще и в том, что он «неприхотлив» (способен воевать и в сильные морозы, и в 50-градусную жару) и проявляет скоростные качества «болида» не только на конкурсе «Танковый биатлон», но и в горах, пустынях, на снежной целине.

По сравнению с ним 70-тонный американский M1A1 Abrams — беременная каракатица. Неторопливое передвижение по перенасыщенному противотанковыми ракетными комплексами и орудиями полю современного боя — это верный признак скорой гибели. Кумулятивная граната или ракета найдут «дырочку» даже в самой совершенной защите. А шустрый русский танк попробуй поймай в перекрестье прицела! Так и Т-34 был быстрее немецкого «Тигра», и это качество оказалось важнее, чем калибр орудия и толщина брони.

В бой пойдут роботы

На днях министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения военных контрактов на «Уралвагонзаводе». Главе военного ведомства показали, как создают боевых роботов. Высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса готовятся на базе танка Т-72Б3. Они будут предназначены для выполнения различных боевых задач. Например, одну из безэкипажных боевых машин планируется выпускать с тяжелым вооружением — для подавления огневых точек на переднем крае обороны противника. В другом варианте танк-робот будет вооружен скорострельными автоматическими пушками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

— В 2019 году в ходе выполнения госконтрактов на поставку и капитальный ремонт бронетанкового вооружения в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них — танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ. Помимо этого, на «Уралвагонзаводе» разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата».

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