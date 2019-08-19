Астролог рассказала об особенностях Львов на примере Шварценеггера

Астролог Василиса Володина выделила яркие черты людей, рожденных под знаком зодиака Лев. Этим она поделилась со своими подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

Характерные черты Львов были проиллюстрированы на примере американского актера и политика Арнольда Шварценеггера. В частности, по словам Володиной, Львы не проявляют чувства слабости. Подтверждением этому служит цитата политика: «Зарубите себе на носу: все жалеют слабых, а зависть нужно заработать!».

Кроме того, люди этого знака зодиака не стесняются откровенности. Свидетельством этому служат слова Шварценеггера о его решении стать губернатором Калифорнии.

— Лев видит себя в управляющей позиции: «Людям всегда нужен кто-то, кто будет присматривать за ними. 95 процентов людей нуждаются, чтобы кто-то говорил им, что делать и как себя вести», — пишет Володина.

Также, по ее мнению, фраза Шварценеггера о том, что ему ненавистна мысль, что он станет как все, самая «львиная».

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