Салон аварийно приземлившегося самолета разбирают прямо на кукурузном поле
19 августа специалисты завершили демонтаж салона самолета, совершившего аварийную посадку под Жуковским.
Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента.
— Полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета, — говорится в сообщении. — Далее запланированы работы по демонтажу двигателей и отстыковке крыльев. После того как самолет будет разобран, его разместят на надувных понтонах. Корпус воздушного судна будет доставлен в Летно-исследовательский институт имени Громова.
Напомним, 15 августа самолет, следующий из Москвы в Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Причиной, как сообщают в Федеральном агентстве воздушного транспорта, стало повреждение двигателей, случившееся из-за столкновения самолета со стаей птиц.
Благодаря профессионализму экипажа совершить жесткую посадку удалось без жертв. Подвиг оценил и президент России Владимир Путин: пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину были присвоены звания Героев Российской Федерации, а остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.