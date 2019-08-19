Театральное искусство из Поднебесной представили на сцене музея каллиграфии
19 августа в Современном музее каллиграфии на территории парка «Сокольники» состоялось выступление Ансамбля Шаньдунского театра Люй — одного из ведущих музыкальных коллективов Поднебесной, в репертуаре которого имеется как традиционная азиатская музыка, так и опера с элементами китайского театра.
Зрителей концерта ждало погружение в истоки древнейшей национальной культуры Китая. Яркие костюмы в алых тонах, пестрые декорации, выполненные в традиционном азиатском стиле — даже начинающие свое знакомство с Поднебесной зрители прониклись красотой спектакля и изяществом исполнения.
— Современный музей каллиграфии в «Сокольниках», являющийся уникальным в своем роде для всего мира, считается международным культурно-образовательным центром, — рассказали организаторы мероприятия. — На его базе регулярно проводятся уникальные выставки, экскурсии и мастер-классы.
Кстати, 24 и 25 августа в «Сокольниках» уже в одиннадцатый раз состоится яркий праздник «РетроФест». На Большом круге и прилегающих к нему аллеях расположатся три сотни автомобилей-олдтаймеров. Кроме того, там же пройдет фестиваль «Кофе, чай, шоколад», в рамках которого будет действовать масштабная ярмарка.
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