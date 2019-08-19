Убивший мать и бабушку подросток из Севастополя получил 9,5 года колонии
Молодого человека, который убил мать и бабушку топором в Севастополе, приговорили к девяти с половиной года лишения свободы.
Согласно заключению психолого-психиатрической комиссии, 17-летний подросток психическим расстройством не страдал. На суде он вину свою признал, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Преступление произошло вечером 31 января. В семье подростка случился конфликт, в результате он смертельно ранил топором и ножом мать и бабушку. После этого скрылся, но полиция вскоре его задержала. Молодому человеку предъявили обвинение в двойном убийстве и арестовали.
Городской омбудсмен Марина Песчаная сообщала, что в момент убийства матери и бабушки он видел в них «демонов», потому что находился под воздействием химических препаратов.
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