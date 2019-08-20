Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай супруги
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал поступок жены Сары, выбросившей кусок приветственного каравая по приезде на Украину. Он записал видеообращение.
Нетаньяху сказал, что в действиях его супруги не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине. Он отметил, что на его визит в Киев СМИ обратили внимание только из-за этого инцидента, поэтому, видимо, это того стоило, передает РИА Новости.
— Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим, — иронично добавил политик.
В понедельник, 19 августа, во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее супруг. Кроме того, женщина устроила скандал на борту лайнера во время полета в Киев, так как ей не понравилось приветствие командира экипажа.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского не увидели умышленного стремления проявить неуважение к стране. Однако украинцев разозлил поступок супруги Нетаньяху.
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