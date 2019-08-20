Московский зоопарк поделился секретами красоты от бегемотихи Ксюши
Представители Московского зоопарка ведут бьюти-рубрику от имени карликового бегемота Ксюши. В понедельник, 19 августа, они выложили очередной ценный совет от красавицы.
Так, бегемотиха рекомендует своим любимым подписчицам соблюдать режим дня и хорошо высыпаться. Также, чтобы оставаться всегда молодым, бодрым и красивым, следует принимать расслабляющие водные процедуры.
— Совет дня от нашей красавицы: режим и еще раз режим! Ничто не должно препятствовать сну красоты. Его сила поистине чудодейственна в сочетании с правильным питанием и расслабляющими водными процедурами. Вдохновляемся! — написано под видео в посте Instagram.
Многих подписчиц Ксюша очаровала, они отметили, что она находится в прекрасной форме, и захотели прийти в зоопарк, чтобы познакомиться с ней поближе.
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