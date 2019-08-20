Названы приметы, в которые верят большинство россиян-путешественников
Самой популярной среди туристов из России оказалась примета присесть на дорожку. Сервис Ozon.travel выяснил, что около 52 процентов россиян всегда присаживаются на дорожку, уезжая в отпуск.
Сотрудники сервиса опросили полторы тысячи пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в путешествие.
Так, 20 процентов опрошенных туристов стараются ничего не зашивать перед путешествием, чтобы не навлечь неприятности, 9 процентов респондентов, выйдя из дома, опасаются встретить женщину с пустыми ведрами или пакетами.
Еще 7 процентов туристов не оглядываются назад, когда отправляются на курорт, 6 процентов россиян перед поездкой держатся за угол стола, чтобы отдых прошел отлично. Такое же число опрошенных старается не вылетать в понедельник и пятницу, чтобы избежать беды, передает РИА Новости.
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