Диетологи назвали десять продуктов для борьбы со старением

Диетологи перечислили десять продуктов, которые помогут в борьбе со старением.

По мнению экспертов, одним из лучших способов оставаться долго молодым и здоровым является ежедневное употребление черники. Также улучшить состояние кожи помогут грецкие орехи, миндаль и фисташки, в которых содержится большое количество полезных жиров. Также зеленый чай сократит морщинки.

Ненасыщенные жирные кислоты в тунце сводят к минимуму появление преждевременных возрастных изменений. Сардина, скумбрия и лосось также богаты Омега-3.

Огурцы позволяют приостановить старение кожи. Темный шоколад тоже помогает бороться со старением, флавоноиды в нем защищают от вредного воздействия УФ-лучей. А через три месяца употребления бобов у человека значительно улучшится внешний вид. Еще одним преимуществом является то, что они содержат клетчатку, антиоксиданты и витамин K.

Питательные вещества в грейпфруте поддерживают производство коллагена. Всего в одном плоде этого фрукта содержится более одной рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослого человека.

Эксперты включили в список капусту и листовые овощи, богатые лютеином, который защищает от катаракты и мышечной дегенерации.

Грибы шиитаке помогут избежать преждевременного поседения, так как в них содержится медь, сообщается в издании Mirror.

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