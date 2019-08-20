Евродепутат от Франции заявил о бессмысленности санкций против России

Для полной нормализации отношений России и Франции необходимо полностью отменить антироссийские санкции, так как они бессмысленны, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Он уверен, что большинство французов понимают, что санкции против России ничего не дадут.

— Санкции не решат крымский вопрос или проблему на Украине, — отметил член партии «Национальное объединение».

Кроме того, Тьерри Мариани считает, что экономические санкции ударили по бизнесу во Франции, особенно в сельскохозяйственной сфере, он потерял большой рынок сбыта продукции. Политик уверен, что Франции нужно вести свою независимую политику, а не поддаваться давлению США, Польши и прибалтийских стран, сообщают «Известия».

Санкции в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году и конфликтом на востоке Украины — ограничительные политические и экономические меры — были введены в отношении РФ. Инициатором введения антироссийских санкций стало руководство США, под давлением которого к ним присоединились страны Евросоюза.

Крым стал российским регионом после проведенного там референдума в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Украинские власти ведут военные операции против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость после переворота 2014 года в Киеве. Украина неоднократно обвиняла Кремль во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако Россия много раз подчеркивала, что данные утверждения не соответствуют действительности. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группой. Однако и после соглашений о перемирии между воюющими сторонами продолжаются перестрелки.

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