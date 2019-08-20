Росстат выяснил, сколько расходов «проедают» жители разных регионов
Больше половины потребительских расходов жителей Ингушетии и Дагестана уходят на продукты питания, в то время как москвичи «проедают» лишь около 25 процентов расходов, сообщается в отчете Росстата.
По итогам 2018 года, жители Татарстана, ХМАО-Югры и Москвы тратили 21,8 процента, 23,1 процента и 24,5 процента своих расходов на еду, а жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки — 57,9 процента, 53,8 процента и 47,4 процента соответственно. В среднем по России этот показатель составляет около 30 процентов.
Доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, что высокую долю расходов на еду объясняют три фактора: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания, передает РИА Новости.
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