Эксперты назвали пять завидных российских холостяков
Эксперты издания Sm News составили список самых завидных холостяков в России.
На первом месте оказался Кирилл Нагиев, сын известного артиста Дмитрия Нагиева. Он пошел по стопам отца, стал актером и снялся в нескольких отечественных фильмах. Актер состоит в отношениях с актрисой Юлией Мельниковой, но жениться пока не планирует.
Второе место эксперты отдали футболисту Александру Кержакову. Он был три раза женат, однако на данный момент в браке не состоит.
Третьим стал 37-летний российский артист Петр Федоров, известный по роли в сериале «Клуб». Он с 2003 года встречается с моделью Анастасией Ивановой.
На четвертом месте — актер Александр Паль, который полюбился российскому зрителю по таким фильмам как «Горько!» и «Елки». По данным журналистов, артист свободен.
Замыкает рейтинг холостяков актер Данила Козловский. У него долгий роман с моделью Ольгой Зуевой.
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