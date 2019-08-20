Представитель Зеленского предрек Украине сложную зиму из-за газового спора
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает сложная зима, заявил представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. Трансляцию брифинга вел телеканал «НАШ».
— Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была сложная и острая дискуссия с компаниями тепловой генерации, — сказал Андрей Герус, комментируя подготовку к зимнему отопительному сезону.
Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года. С тех пор украинские власти закачивают в хранилища топливо, которое покупают по реверсу в Европе, в основном в Венгрии, Словакии и Польше.
Контракт на транзит газа из России через территорию Украины был заключен в 2009 году и заканчивается в конце 2019 года. Вопрос о новом договоре обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя проходила в Брюсселе в январе текущего года.
Министр энергетики РФ Александр Новак в июне заявлял, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки топлива. Украинские власти неоднократно говорили, что не могут принять требование России о продлении договора в прежнем виде, и рассматривают сценарии на случай прекращения контракта.
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