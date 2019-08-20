Школьники смогут подготовиться к учебному году на новом сервисе МЭШ

Школьники 2–11-х классов смогут подготовиться к учебному году на новом сервисе «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщила заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На портале «Самодиагностика» проекта МЭШ появились новые варианты работ, разработанные совместно с ведущими специалистами и учителями московских школ. По всем дисциплинам доступны новые упражнения разных уровней сложности — стартового, базового, профильного и олимпиадного.

— Сервисом самодиагностики, который был запущен в апреле, в период подготовки к школьным итоговым контрольным работам, воспользовались миллион сто сорок тысяч раз. Он дал детям и их родителям уверенность, что пройденный материал усвоен как следует, — отметила Ракова.

Чтобы проверить свои знания, ученику нужно зайти в раздел «Самодиагностика» в библиотеке МЭШ и выбрать нужный предмет и класс. Также это можно сделать, воспользовавшись сервисом «Электронный дневник» на официальном сайте мэра Москвы. На главной странице необходимо выбрать раздел «Образование», а затем открыть вкладку «Самодиагностика».

После выполнения заданий результаты тут же появятся в разделе «Кабинет». Их смогут увидеть не только дети, но и их родители. На оценки школьников это никак не повлияет.

Количество попыток при прохождении тестов не ограничено. Упражнения очень похожи на те, которые обычно выполняют дети в классе.

Кроме того, жители столицы могут подать заявление о зачислении ребенка в дошкольные группы, первый класс, кружок либо секцию. Также, используя личный кабинет на портале, можно перевести ребенка из одного образовательного учреждения в другое и зарегистрироваться на сдачу ГИА.

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