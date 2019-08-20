Масштабные празднования Дня флага России пройдут в Москве

С 22 по 25 августа на территории Москвы пройдут масштабные мероприятия, посвященные Дню флага России. Посетить праздничные программы можно будет в скверах, парках и на центральных улицах столицы.

Специальный проект к 350-летию государственного символа подготовили организаторы «Цветочного джема». Мероприятия также пройдут на 14 площадках фестиваля.

Горожане и гости столицы в рамках трехдневного празднования смогут посетить представления, квесты, флешмобы, концерты знаменитых исполнителей и не только. Так, например, 22 августа в 13:00 на Поклонной горе студенты и волонтеры развернут гигантский триколор. Ширина полотна составит 27 метров, а длина — 40 метров.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Через два дня, 24 августа, на проспекте академика Сахарова пройдет флешмоб «Флаг-рекордсмен». Предполагается, что участие в этой акции примет примерно одна тысяча человек. Они развернут полотно огромных размеров, составленное из множества флагов регионов РФ и общественных организаций.

Там же, на проспекте Сахарова, состоится концерт с участием звезд отечественной популярной музыки. Мероприятие пройдет под названием «Герои рядом с нами». Перед посетителями концерта выступят Валерия, Тимати, Григорий Лепс, группа «Голубые береты», Светлана Сурганова со своим коллективом «Сурганова и оркестр» и не только. Предположительно, мероприятие соберет около 100 тысяч посетителей.

Отметим, что еще один праздничный концерт пройдет на Поклонной горе. Там горожане и гости столицы смогут увидеть выступления Дениса Майданова, Владимира Девятова и Алексея Хворостяна.

Более подробную информацию о праздновании Дня флага России можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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