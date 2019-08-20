Одну из крупнейших плотин в музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют
Плотину в музее-заповеднике «Царицыно» отреставрируют под надзором Департамента культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие), сообщает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
— Плотина в Царицыне разделяет Верхний и Средний Царицынские пруды. В нынешнем виде она была построена в XIX веке на месте старой плотины, сооруженной в конце XVII века и перестроенной столетие спустя, — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Также отмечается, что это одна из самых крупных сохранившихся плотин в системе Царицынских прудов. Помимо этого, с нее можно наблюдать за стоком воды и работой всего механизма в общем.
Емельянов объяснил, что плотина является важной частью системы дворцового комплекса музея-заповедника «Царицыно». Именно поэтому любые работы здесь нужно проводить под жестким контролем специалистов.
Плотины на Царицынских прудах появились в XVII веке, когда угодья принадлежали боярам Стрешневым. Первая из них была построена на реке Городенке. Есть мнение, что в то же время появились и пруды. Все хозяева этих земель ухаживали за водоемами, строили на них мельницы и разводили рыб. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
Читайте также: Самый большой сад фестиваля «Цветочный джем» появится на Манежной площади