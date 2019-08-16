Самый большой сад фестиваля «Цветочный джем» появится на Манежной площади
Самый большой из ландшафтных проектов фестиваля «Цветочный джем», состоящий из четырех тысяч кустовых хризантем, украсит Манежную площадь. Сад будет посвящен 80-летнему юбилею ВДНХ и оформлен в виде карты Выставки.
Сад поделят на семь тематических зон. Каждая будет окрашена в определенный цвет, соответствующий цвету ее растений и конструкций. Общая площадь сада составит тысячу квадратных метров. Гости смогут сделать необычные снимки на фоне цветов и зеркальных арок и провести время в специально оборудованных зонах отдыха на свежем воздухе.
Напомним, что ежегодный конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет на площадках Москвы с 23 августа по 8 сентября. Организаторы подготовили масштабную культурную программу: мастер-классы, концерты, спектакли. Гостям расскажут об основах ландшафтного дизайна и садоводства, научат лепить из глины и готовить различные десерты.
В рамках «Цветочного джема» также будет открыт маркет дизайнерской одежды, где можно будет купить вещи российских брендов по привлекательным ценам.
Ранее пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» пригласила посетителей на выставку фотографий «Московский олдскул», посвященную истории развития культуры хип-хопа в столице.
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