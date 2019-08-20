Каникулы, отпуска, собранные за весь год отгулы — короткий или длительный отдых летом есть у многих.

В это время большинство людей старается получить новые впечатления, увидеть нечто любопытное, необычное, чтобы потом было что вспомнить и о чем рассказать.

Одни настроены на спортивные развлечения, других больше привлекают курорты. Одних манят общеизвестные города и страны, другие желают посетить самые экзотические места земного шара.

Желая увлекательно провести свой отдых, люди ходят на экскурсии, совершают поездки и перелеты, отправляются в круизы, экстремальные путешествия и длительные походы — смотря, что интересно и что можно себе позволить по материальным и другим возможностям.

Путешественники осматривают достопримечательности и музейные экспонаты, любуются открывающимися видами, переживают яркие моменты, стараются все это запечатлеть в фотографиях и видеозаписях. Конечно, и сами фотографируются — без этого сегодня у многих ни дня не проходит. Некоторые ведут путевые дневники, делают заметки, записывая свои впечатления от увиденного, прочувствованного, испытанного.

Как можно больше географических точек, как можно больше впечатлений, как можно больше красот природы, как можно больше запоминающегося на всю жизнь — нередко именно в таких стремлениях проводим мы свободное от работы и учебы летнее время.

Я отнюдь не призываю отказываться от путешествий или походов и ни в коей мере не утверждаю, что не надо осматривать достопримечательности и отправляться на экскурсии. Во всем этом нет ничего предосудительного. Но в погоне за впечатлениями надо не пропускать самое важное, что дает нам жизнь: людей, с которыми сводит нас судьба.

Весь свой рабочий или учебный год мы спешим все успеть в стремительной круговерти, как правило, не замечая ничего и никого. Но в отпуске или на каникулах у нас больше времени, часть которого стоит уделить на внимание к людям, которые нам встречаются.

С детства Господь посылает нам общение с интересными людьми. Немало таких встреч приходится на пору молодости, но в это время мы часто бываем невнимательны к людям, особенно не нашего поколения, не задерживаемся даже на несколько минут, чтобы поддержать начатый собеседником разговор. Да и в более старшем возрасте мы общаемся преимущественно по необходимости, в спешке, не стремимся обогатиться знаниями и жизненным опытом родных или малознакомых людей, получить их мудрый совет.

Иногда только спустя годы приходит осознание, с какими замечательными людьми сводила нас жизнь, какими поистине царскими подарками были встречи и даже краткое общение с ними. Речь идет не только о знаменитостях. Есть немало людей, чьи имена знают немногие, но в беседе они раскрываются как незаурядные личности с интересной судьбой, как энтузиасты и знатоки своего дела, как мастера и хранители редких ремесел. Помимо основной работы и семейных хлопот они находят время на труд, направленный, по большому счету, на сохранение родной культуры.

Например, разве не интересно услышать, как создавался общественный музей при школе, сельском доме культуры или библиотеке? Их экспозиции рассказывают о том, как и чем жили раньше в этом селе, что ценили предыдущие поколения, жившие на этой земле. Те, кто собирал эти экспонаты, могут поведать о судьбе каждого из них, о том, как приходилось осматривать старые заброшенные дома, сараи и даже свалки, обходить котлованы и стройки, успевать осмотреть до разрушения очередной дом, обреченный на снос, а затем кропотливо реставрировать каждую находку, чтобы сохранить историческую память народа. Эти же люди нередко противились слому зданий, которые представляли собой особую культурную и историческую ценность. Разве не интересен, не ценен их опыт?

У нас в Людинове служит протоиерей Алексей Жиганов, который получил разрушенный храм, и когда он его восстанавливал, то одну из советских пристроек не стал разрушать, а устроил музей домашнего быта крестьян Людиновского района. Он объездил десятки заброшенных сел, где уже давно никто не живет, и собрал удивительную коллекцию предметов домашнего обихода крестьян — люльки, коромысла, прялки, старинную крестьянскую одежду и тканые вручную вещи. Небольшой музей при храме стал культурной частью жизни города, а отец Алексей рассказывает об особенностях жизни крестьян разных сел района.

Или неужели не представляют интереса рассказы рукодельниц и мастеров, увлеченных своим ремеслом? В дни отдыха можно найти время, чтобы пообщаться с такими людьми, запомнить и рассказать о них подрастающим поколениям. Кто знает, может быть самым познавательным и необычным окажется разговор со старожилом небольшого городка, который вот уже более пятидесяти лет продает на местном рынке собственноручно сплетенные корзины, особенно если он готов поделиться секретами мастерства.

Думаю, многие люди в зрелости сожалеют, что мало расспрашивали своих старших родственников, были невнимательны в разговорах с ними, не записывали их рассказы и воспоминания.

Каждый человек, в каком бы возрасте он ни был, время от времени имеет возможность обогатиться общением с уникальными людьми. Достопримечательности — это прекрасно, но и про людей, встречи с которыми щедро дарит нам жизнь, забывать не стоит.

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