Названы самые популярные бесплатные музеи Москвы среди школьников
Самые популярные бесплатные музеи Москвы среди школьников назвала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
— Благодаря городской программе «Музеи — детям» школьники могут бесплатно посетить 91 культурную площадку. Чаще всего ребята ходят на выставки во время учебного года, но и летом тоже не упускают возможность зайти в музей. За первые шесть месяцев этого года они побывали в музеях и выставочных залах почти 295 000 раз, — рассказала Сергунина.
Самым популярным в первые шесть месяцев этого года стал Музей космонавтики. Там учащиеся побывали 36 967 раз. В тройке лидеров оказались также Государственный Дарвиновский музей (30 877 посещений) и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (17 545 посещений).
Помимо этого, дети часто ходят в Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник и Государственный музей А. С. Пушкина.
С подробным перечнем бесплатных культурных площадок столицы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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