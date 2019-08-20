Механизмы шпиля Северного речного вокзала отреставрируют к октябрю 2019 года

Механизмы шпиля Северного речного вокзала отреставрируют к октябрю этого года, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Шпиль здания Северного речного вокзала — важнейший и очень сложный элемент памятника, требующий к себе особого внимания. Например, во время проведения реставрации оказалось, что в механизме отсутствует стальное колесо, отвечающее за перемещение важных деталей — опорных катков, которые нужны для обеспечения работы всей конструкции. Сейчас колесо изготавливают в мастерских по архивным документам, — отметил Емельянов.

Также он рассказал, что изначально вес шпиля оценивался в 16 тонн, а во время проведения дополнительных исследований выяснилось, что он едва дотягивает до 13 тонн. В связи с этим пришлось аккуратно демонтировать часть противовесов.

В процессе ремонтных работ также планируется починить подъемный механизм, очистить и отполировать все детали. В данный момент мастера работают над механизмами, которые по первоначальному замыслу должны были опускать и поднимать звезду на верхушке шпиля каждый раз, когда заканчивалась и возобновлялась навигация.

Емельянов уточнил, что работы над лебедкой, обеспечивающей спуск шпиля, уже завершены. Ранее для проведения реставрации была демонтирована и сама звезда. Все конструкции шпиля очистят с помощью пескоструйных аппаратов и подготовят к окрашиванию. Также его облицовку отполируют, чтобы защитить от коррозии. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

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