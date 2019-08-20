Фестиваль-конкурс «Цветочный джем» стартует 22 августа

День Государственного флага Российской Федерации на фестивале «Цветочный джем» отметят концертами, спектаклями и специальной программой мастер-классов. В течение четырех дней, с 22 по 25 августа, на площадках в центре и округах гостей ждут выступления творческих коллективов из Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Рязани и других российских городов. И в эти же дни на бесплатных мастер-классах юные посетители фестиваля смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, взять урок пения или даже собрать с друзьями рок-группу.

— На 13 фестивальных площадках пройдет более 110 концертов и спектаклей. Кроме того, на 14 площадках запланированы творческие мастер-классы по самым разным видам искусства — от визуального и прикладного до музыкальных импровизаций. И, конечно, не обойдется без кулинарных занятий, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

В Камергерском переулке можете освоить барабаны, гитару, клавишные инструменты, пройти мастер-классы по пению, игре на фортепиано.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На площади Славы в Кузьминках и на площадке у станции метро «Митино» в эти дни можно будет создать принт для футболки на авиационную тему, научиться декорировать кухонную утварь и расписать сумку-шоппер акриловыми красками. В Кузьминках также выступят фолк-группа «Партизан FM», детский эстрадный театр «Альт» и кукольные театры из Хакасии. В Митине, помимо кукольных театров, зрителей ждут концерты ансамбля казачьей песни «Люди Вольные», группы «Бум» и мужского хора под управлением Валерия Рыбина.

На площадке по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11, состоятся мастер-классы по созданию мозаик, а уроки по гончарному мастерству пройдут на площадках по адресу: Матвеевская улица, вл. 2, и улица Перерва, 52. На память о Дне флага можно будет сделать кулон или подсвечник.

В самом центре Москвы — на площади Революции — мастер-классы будут посвящены уходу за полезными растениями и пряными травами. Здесь же пройдут и мастер-классы, на которых объяснят основы разных техник и научат работать с разными видами красок. На сцене этой площадки в течение четырех дней будут идти концерты и театральные представления. Например, в воскресенье в 18:00 выступит группа Алексея Петрухина «Губерния» с программой о России.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

А еще 24 и 25 августа на все той же площади Революции можно будет сварить уху из трех видов рыбы, приготовить жаркое по-русски, ленивые голубцы, рассольник и многое другое.

На Профсоюзной, Перерве, Святоозерской улицах и Ореховом бульваре будут печь медовые ковриги с изюмом, творожные пироги с абрикосами, варить старомосковскую солянку с мясом, ветчиной и грибами.

Мастер-классы спецпроекта в честь Дня Государственного флага Российской Федерации пройдут на площадках «Цветочного джема» на площади Революции, в Камергерском переулке, на Тверском и Ореховом бульварах, бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Святоозерской, Перерве, Матвеевской, в Зеленограде (на площади Юности) и в Троицке (на Сиреневом бульваре).

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