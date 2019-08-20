Полторы тысячи «лежачих полицейских» появится в Подмосковье в 2020 году
Около полутора тысяч «лежачих полицейских» будут установлены в 2020 году в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Уточняется, что в 2019 году в рамках проекта «Успокоение в городах» ведутся работы по установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) в потенциально опасных местах на прямых дорожных участках. Количество «лежачих полицейских» составит 750.
— В 2020 году объем установки ИДН планируется увеличить в два раза, — рассказал собеседник агентства городских новостей «Москва».
На сегодняшний день в Московской области на дорогах регионального значения нет «приподнятых» пешеходных переходов, представляющих собой совмещенные «лежачие полицейские» на месте перехода. Подобные конструкции появятся на муниципальных дорогах округа Фрязино.
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