Павильон «Лесная промышленность» на ВДНХ отреставрируют
Павильон № 17 «Лесная промышленность» на ВДНХ отреставрируют, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
— Пожалуй, главное достоинство этого проекта в том, что зданию вернут скульптурную группу, которая располагалась на кровле. Сохранившиеся скульптуры будут отремонтированы, и посетители смогут любоваться павильоном в его первоначальном виде, — рассказал Кузнецов.
Павильон ВДНХ «Лесная промышленность» был построен в 1954 году по проекту архитектора В. В. Толкушина. В 2015 году ему присвоили охранный статус как части ансамбля выставки.
Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы приглашаются на бесплатные экскурсии в честь Дня города, основной темой которых станет 80-летний юбилей ВДНХ.
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