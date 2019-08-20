Власти поддержат один из старейших хлебозаводов столицы
«Хлебозавод № 22» получит налоговые льготы от правительства Москвы, приводит «Интерфакс» слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
Как отметил Прохоров, это стало возможным благодаря тому, что один из старейших хлебозаводов Москвы, построенный в 1969 году, подтвердил статус промышленного комплекса, который дает возможность предприятию сократить налоговую нагрузку до 25 процентов.
— Чтобы получить специальный статус промышленного комплекса, производство должно соответствовать конкретным показателям, среди которых в расчете на гектар площади: объем инвестиций, объем выручки от производственной деятельности, размер фонда оплаты труда. Кроме того, учитывается средний уровень зарплаты, — рассказал глава столичного ведомства.
Сегодня на заводе трудится 579 человек, а средний размер заработной платы составляет свыше 50 тысяч рублей. Предприятие в прошлом году вложило 23 миллиона рублей собственных средств в развитие, в частности были введены в эксплуатацию модульный реверсивный транспортер, линия Кениг, тестоокруглители, тестоделители, сахарожирорастворители, льдогенератор и другое современное производственное оборудование.
В ближайшие три года хлебозавод, расположенный в районе Кунцево, дополнительно инвестирует еще около 50 миллионов рублей. Инвестиции пойдут в первую очередь на улучшение условий работников предприятия: будет закуплено и установлено оборудование раздевалок с современной системой вентиляции, новые душевые кабины, чиллеры для охлаждения и подогрева воды, тестоделители, компрессоры для подготовки воздуха на складе бестарного хранения муки.
Читайте также: Москвичи выберут лучших производителей хлеба