Москвичи выберут лучших производителей хлеба

В номинации «Хлеб тостовый «бутербродный» сейчас безоговорочно лидирует «Хлебный дом» («Фацер»). На втором месте — «Щелковохлеб», на третьем — столичный производитель Harrys. В номинации «Ржаной хлеб» лидер тот же. А вот на втором месте — столичный хлебозавод № 28. На третьем — производитель «Каравай СВ».

— Дело, на мой взгляд, не столько в бренде, сколько в качестве самого продукта, — считает диетолог Евгения Колесова. — Если покупать хлеб специально для бутербродов, то я бы советовала не пшеничный, а с отрубями и злаками — он полезнее. Что же касается хлеба ржаного, то настоятельно рекомендую обратить внимание на состав. Нередко случается, что ржаной муки там совсем мало, ее добавляют для цвета, а большая часть — мука пшеничная. Такой хлеб ржаным называться не может. Это подделка. Если он ржаной, так пусть уж будет из настоящей ржаной муки.

Если вашего любимого производителя нет среди лидеров — не расстраивайтесь. Как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться.

Причем победа участника может зависеть даже от одного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!

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