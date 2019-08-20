Фигуристка Медведева удивила поклонников физической формой
В фан-сообществе российской фигуристки Евгении Медведевой появился ролик с фрагментом тренировки перед новым спортивным сезоном. В минувший понедельник, 19 августа, в сторис Instagram девушка опубликовала видео, на котором занимается прыжками в тренажерном зале. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать.
Судя по видео, она делает прыжки на тумбу — упражнение, входящее в кроссфит.
«Женя из просто худенькой девушки превратилась в девушку с красивыми прокачанными мышцами», — прокомментировал ролик один из пользователей.
«Отлично, ждем шикарных четверных!» — написал другой.
«По себе знаю, этот элемент сложный, я-то на стул с трудом прыгала, а тут Женя — на стол», — поделилась еще одна подписчица.
Напомним, ранее в соцсетях Медведева показала часть новой программы «Мемуары гейши», с которой будет выступать в новом сезоне.
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