Многоуровневая развязка появится в Пресненском районе Москвы
Многоуровневая транспортная развязка будет построена в Пресненском районе Москвы — на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
При этом в Москомэкспертизе уточнили, что второй этап строительства развязки, согласованный столичными властями, предполагает проведение целого комплекса работ по устройству эстакад и подпорных стен (в частности создание съездов с Северного дублера на 1-й Красногвардейский проезд, с ТТК и Шелепихинской набережной на Северный дублер, внешнего и внутреннего съездов с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада), строительству подъезда к электроподстанции, переустройству и прокладке инженерных сетей, установке дорожных знаков, указателей и нанесению дорожной разметки.
Также в планах работы по благоустройству и озеленению прилегающих участков вдоль железнодорожных путей Смоленского направления от Шелепихинской набережной до ТТК.
Читайте также: Пешеходный переход через МЦК построят на востоке Москвы