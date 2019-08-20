Четыре тематических лаундж-зоны появятся на Тверской ко Дню города

В честь празднования Дня города в Москве улицу Тверскую украсят четыре тематических лаундж-зоны. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Первая из них получит название «Колосья». Она будет расположена на площадке «Рождение легенды» по адресу: ул. Тверская, д. 8, к. 1. Создатели отметили, что зона будет отсылкой к фонтанам ВДНХ «Дружба народов» и «Золотой колос». В ней появятся тополя в форме пирамид, небольшой сад из хризантем и злаковые растения.

Лаундж-зона «Розарий» на площадке «Программа возрождения» разместится на рядом с домом 6, стр. 2, на Тверской. Она напомнит знаменитый розарий на ВДНХ. Помимо роз, в лаундж-зоне установят финиковую пальму.

Третья площадка будет называться «Место встречи». Локация «Каменный цветок» станет копией коврового цветника между фонтанами Выставки «Дружба народов» и «Каменный цветок». На площадке высадят клены и туи.

На четвертой площадке («Новая эра») на Охотном ряду, д. 2, появится лаундж-зона «Центральная клумба ВДНХ». Ее украсят изгородью из кизильника, липами, западными туями, цветами.

Напомним, что День города в 2019 году посвящен 80-летнему юбилею ВДНХ, и многие инсталляции будут копиями объектов Выставки. Празднование состоится 7 и 8 сентября. Гостей ждут концерты, мастер-классы, спектакли, балетные постановки.

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