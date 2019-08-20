Дмитрий Рогозин оценил значение Илона Маска для Роскосмоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о значении для возглавляемой им корпорации появление на мировом рынке Илона Маска и его компании SpaceX. Он высказался на эту тему на молодежном образовательном форуме «Машук-2019».
По словам Рогозина, появление Маска положительно повлияло на Роскосмос.
— Для нас это очень хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40 процентов всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов, — передает слова руководителя корпорации РИА Новости.
Рогозин отмечает, что Маск устанавливает на ракетные пуски «нерыночные» и «несправедливые» цены. Для Пентагона глава SpaceX и вовсе делает все в три раза дороже. Это, как говорит руководитель Роскосмоса, и позволяет американскому предпринимателю использовать прибыль и опускать цены на мировом рынке.
Однако, отмечает Рогозин, даже в настолько сложной ситуации российская корпорация продолжит создавать новые и конкурентоспособные ракеты.
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