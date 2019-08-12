Дмитрий Рогозин посвятил роботу «Федору» клип
Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал видеоклип, посвященный роботу Skybot F-850, он же «Федор» (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research).
Как пояснил Рогозин в подписи к видео в своем Twitter, клип посвящается предстоящему полету робота — речь идет о назначенном на 22 августа запуске корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции.
Робот «Федор» через свой Twitter поблагодарил «товарища Генерального», пообещав, что за ним не заржавеет.
Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет! https://t.co/F3VY13NDGE— FEDOR (@FEDOR37516789) August 12, 2019
Напомним, Skybot F-850 — российская разработка, предназначенная для помощи экипажу Международной космической станции. Человекообразный робот «Федор» примет участие в научной программе МКС и окажет содействие экипажу в решении технических задач.
Skybot F-850 уже начали готовить к старту на МКС: его посадили в космический корабль и готовят к испытаниям.
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