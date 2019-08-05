Робота «Федора» научили шутить и философствовать
Исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко рассказал, какими неожиданными для робота способностями обладает «Федор», или Skybot F-850.
По утверждению Блошенко, робот, «как и любой человек», отличается общительностью и чувством юмора. Голосовой помощник машины способен поддержать беседу на множество тем, включая философские.
Однако в полете к Международной космической станции главные функции «Федора» будут заключаться в другом: ему предстоит докладывать в наземный центр управления параметры предстартовой подготовки и полета, цитирует Блошенко РИА Новости.
Напомним, Skybot F-850 — российская разработка, предназначенная для помощи экипажу Международной космической станции. Человекообразный робот «Федор» (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) примет участие в научной программе МКС и окажет содействие экипажу в решении технических задач.
Как сообщалось ранее, Совет главных конструкторов дал разрешение на запуск корабля «Союз МС-14» вместе с человекообразным роботом «Федором» к МКС.
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