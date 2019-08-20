Больше станций рядом с домом: еще одна линия появится в московском метро

Разработка проекта для строительства Бирюлевской линии метро начнется на рубеже этого и следующего года. Подробности будущего проекта рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, новое радиальное направление соединит сразу два Бирюлева — Восточное и Западное — с Новой Москвой. Специалисты Москомархитектуры и Института Генплана приступили к поиску трассы для реализации Бирюлевской линии.

— У нас есть основные направления, как эта линия могла бы пройти, сейчас мы ищем конкретную трассировку. Эта линия очень нужна, — подчеркнул в свою очередь руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Он пояснил, что в будущем не планируется делать эту ветку тупиковой.

— Если Коммунарская линия должна в перспективе пойти на восток, то Бирюлевскую планировалось протянуть на запад, но не вести ее строго через центр Москвы. Она пройдет как раз через серединные районы, — продолжил Игорь Бахирев. — В результате новые станции улучшат транспортное обслуживание в районе Печатники. Также рассматриваются Текстильщики и Южный порт.

Таким образом, Бирюлевская линия пройдет на юг, затронет юго-восток, а затем уйдет на запад.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство Бирюлевской линии метро начнется после 2025 года от станции Московского центрального кольца ЗИЛ и пересечет Большое кольцо в районе «Кленового бульвара».

— В настоящее время мы прорабатываем градостроительную документацию. На новой Бирюлевской линии планируется разместить 14 станций, — сообщил заместитель мэра.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что сейчас приоритетом для метростроителей остается Большая кольцевая линия. Только после того, как будет реализован этот мегапроект, город продолжит возводить радиальные направления. Однако задел для их создания должен быть подготовлен уже сейчас. Всего же в ближайшие пять лет планируется построить пять десятков новых станций столичного метрополитена.

КСТАТИ

Согласно проектным предложениям, изначально новую линию планировали продлить за МКАД через районы Северное и Южное Бутово, поселение Рязановское, Щербинку, с выходом в Подмосковье, к Ленинскому району.

Читайте также: Москвичи назвали участок желтой ветки и станцию «Беломорскую» лучшими проектами