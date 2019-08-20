Строящиеся за бюджетные средства дома спроектируют с учетом BIM-технологий
Строящиеся за бюджетные средства дома спроектируют с учетом BIM-технологий. Как заявил во вторник, 20 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, применение компьютерного моделирования даст удешевление проектам, позволит учесть все моменты эксплуатации и капитального ремонта зданий.
— Мы пытаемся эту платформу увязать с другими информационными ресурсами, чтобы принимать все необходимые управленческие и градостроительные решения, — сказал заммэра. — В течение этого и следующего года планируем переход на BIM-технологии, в том числе на стадии экспертизы проектов. Также ставим задачу и заказчикам, которые работают за городские средства. За этими технологиями — будущее.
По словам главы столичного Стройкомплекса, для перехода на BIM-технологии часть сотрудников предприятий должны пройти соответствующее обучение.
Кроме того, при проектировании домов в соответствии с BIM-технологиями будет заложена социальная составляющая проектов — как пройдут дороги, какие социальные объекты нужно построить и как появление необходимой инфраструктуры скажется на цене квадратного метра жилья.
— Например, на транспортную доступность ряда районов серьезным образом повлияет прохождение Московских центральных диаметров, — сказал Марат Хуснуллин.
Кстати, специалисты проведут работы по косметическому ремонту в четвертом корпусе Российского экономического университета имени Георгия Плеханова. Их планируют завершить к 28 августа.
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