Программе реновации добавили семь стартовых площадок

Во вторник, 21 августа, на заседании президиума правительства Москвы принято решение о включении дополнительных семи стартовых площадок в программу реновации. Теперь в столице насчитывается 345 земельных участков, на которых возведут новостройки. В них переедут в разные года участники программы.

— В список добавлено семь стартовых площадок с градостроительным потенциалом 92,7 тысячи квадратных метров, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Они располагаются в четырех административных округах города и пяти районах столицы.

Строительство на новых участках позволит переселить 19 домов. Это 1326 квартир и 3,4 тысячи человек. Стартовые площадки подобраны на улице Металлургов, 30, на Самаркандском бульваре, 15, Ферганском проезде, 14. Две площадки разместятся на Волгоградском проспекте, 101, корпус 2, и между домами № 155 и 157. По площадке подобрано на юге — на улице Дубнинской, вл. 59–69, и на юго-западе — на Нагорной, напротив двух корпусов пятого дома.

— Таким образом, на сегодняшний момент в городе подобраны 345 площадок для строительства новостроек по программе реновации, — уточнил Марат Хуснуллин. — Их совокупный градостроительный потенциал составляет почти пять миллионов квадратных метров. Думаю, до сентября недостающие 50 тысяч «квадратов» еще «доберем».

По его словам, пять миллионов квадратных метров жилья необходимы для поднятия первой волны по программе. Это дает возможность также поднять и вторую волну реновации, освободив площадки под строительство еще порядка 2,5 миллиона «квадратов» новостроек.

В настоящее время в Москве возведено 46 домов по программе реновации, в стадии проектирования и строительства находятся еще 117 домов. Смотровые ордера в прошлом году получили 10 тысяч горожан, в этом году — еще 12 тысяч москвичей. В 2020 году планируется переселить еще 15 тысяч жителей мегаполиса.

— Весь объем жилья по программе реновации — почти 16 миллионов квадратных метров жилья, — напомнил Марат Хуснуллин.

Увеличение числа стартовых площадок по программе реновации обеспечивает прозрачность реализации проекта, повышает информированность жителей о том, где и когда будут возведены новостройки.

— По опыту переселения последних месяцев могу сказать, что 98 процентов жителей довольны предложениями и переезжают в новые дома по программе реновации без каких-либо вопросов, — сказал заммэра. — Это очень высокий показатель.

Кстати, в районе Якиманка 17 и 18 августа сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» выполнили работы по озеленению.

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