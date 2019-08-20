Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в праздновании 350-летия Государственного флага

На заседании президиума правительства Москвы, который провел мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 20 августа, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский доложил о проведении культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В этом году отмечается его 350-летие.

Праздник охватит 33 городские площадки и пройдет в течение 24–25 августа. Пять локаций расположатся в центре — проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, сад «Эрмитаж». Задействуют также восемь кинотеатров — «Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник», «Полет» — и 20 парков — «Зарядье», парк Горького, «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Северное Тушино», «Митино», Бабушкинский, Измайловский, Лианозовский, Перовский, Таганский, имени Баумана и другие.

В субботу на проспекте Академика Сахарова состоится концерт, в котором примут участие популярные исполнители российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, военные духовые оркестры. Гостями станут народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

А до начала концерта в 11:00 состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры развернут полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора.

Тематические мероприятия будут организованы в городских парках. Например, 24 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится IX Международный фестиваль «Казачья станица Москва», а в саду «Эрмитаж» с 11:00 до 22:00 пройдет семейный инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест». В этот же день в Екатерининском парке будет организовано празднование Дня Преображенского полка, пройдет концертная программа с участием победителей телепроекта «Большая перемена». Завершит праздник выступление группы «Александров-Парк», созданной участниками Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

На Поклонной горе 24 августа в 13:00 у памятника героям Первой мировой войны выступят детские духовые оркестры. Днем позже здесь пройдет большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова и других исполнителей.

— Кроме того, 24 августа в Москве в 4-й раз состоится ежегодная акция «Ночь кино», в рамках которой будет организовано более 300 мероприятий, — заявил Александр Кибовский.

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